L'euríbor torna al signe positiu després de sis anys i dos mesos

Altres notícies que et poden interessar

L', l'índex bancari més utilitzat per calcular el preu de les, ha tornat al signe positiu després de sis anys i dos mesos. L'última vegada que l'euríbor a 12 mesos va estar en positiu va ser el febrer del 2016. Des d'aleshores el signe ha arribat a estar mig punt per sota del zero, esperonat per la política de tipus d'interès baixos delper fer front a la crisi del 2008. En canvi, aquest dimarts l'índex s'ha fixat en elL'indicador va començar a pujar pel gener entorn dels rumors dels, rumors que cada vegada agafen més consistència, per bé que encara no s'han materialitzat. Lahi ha acabat de fer l'impuls definitiu. Així, l'euríbor ha pujat un 27% durant el mes de març, i des de principi d'abril la corba ha experimentat unamés pronunciada, fins a aconseguir que avui hagi deixat enrere el signe, sis anys després.Dijous està prevista una reunió del consell de govern del Banc Central Europeu, que es produeix en un context. Un encariment dels preus que, a l'Estat, podria assolir els dos dígits. L'escenari de la inflació es combat tradicionalment amb un augment del preu del, de tal manera que es frena eli, en conseqüència, abaixen els preus. Però això afecta directament els tipus hipotecaris variables, calculats en funció de l'euríbor, que a partir d'ara podrien encarar una temporada d'augments consecutius.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor