Putin justifica la guerra a Ucraïna: «Ajudem la gent del Donbass»

Zelenski rebutja rebre el president alemany

Altres notícies que et poden interessar

El president de, està "convençut" queassolirà els objectius que s'ha plantejat amb la invasió d'Ucraïna. "Així serà. No hi ha cap dubte", ha indicat Putin aquest dimarts des d'una base espacial russa a, on ha afirmat que aquestssón "comprensibles i nobles", i ha destacat que, en el seu primer discurs sobre la invasió, va assenyalar que l'objectiu principal és "ajudar la gent del"."Sabem que les nostres forces participen en una-l'eufemisme rus per referir-se a la invasió- al Donbass, a Ucraïna, per brindar assistència a les repúbliques populars -les autoproclamades repúbliques de", ha indicat Putin, després de remarcar que els efectius russos actuen amb "valentia, de manera competent, eficaç i eficient".En aquest sentit, ha defensat que, amb la guerra, els russos "prenen mesures" per garantir la seva pròpia. "Òbviament no teníem cap altra opció, aquesta és la", ha indicat, segons ha recollit l'agència de notícies russa Interfax. D'altra banda, ha destacat que Rússia "no s'aïllarà" del món, quelcom que veu "impossible".Putin ha defensat diverses vegades que la invasió d'Ucraïna pretén protegir laa la regió del Donbass, una zona afí a Moscou. No obstant això, també ha sostingut que la decisió d'envair completament el país veí és una decisió "".Per altra banda, el president d'Ucraïna,, ha rebutjat rebre ael seu homòleg alemany,, pels vincles del mandatari teutó amb el gasoducte, una de les vies principals de transport del gas rus a Europa. Estava previst que la visita incorporés també els presidents de, amb l'objectiu d'enviar un "senyal fort de solidaritat europea amb Ucraïna", segons ha dit Steinmeier. El president alemany ha afirmat que estava a punt per anar a la capital ucraïnesa "però aparentment no era el que volien a Kíiv", ha admès.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor