El cotxe va topar amb una estructura de ferro per aparcar bicicletes Foto: Mossos d'Esquadra

Elshan denunciat penalment un home, de 38 anys, per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets van passar dissabte, cap a dos quarts de sis de la tarda, quan es va rebre l'avís d'un accident a la C-38, a). Un vehicle havia perdut el control i havia xocat contra cinc pilones de ferro, i contra una estructura per aparcar bicicletes.En arribar, la policia va comprovar que el conductor es trobava sota els efectes de l'alcohol i li va realitzar la prova, que va donard'alcohol per litre d'aire expirat, cinc vegades el límit permès. Es dona el cas que només feia unes hores que l'home havia recollit el, on havia estat immobilitzat per una altra prova d'alcohol positiva.El mateix conductor també havia donat positiu en un altre control d'alcoholèmia que s'havia realitzat el mateix dia, a la. Concretament, cap a les 7 del matí va donar una taxa de 0,41 mg/l en un control que s’havia muntat a la, en el punt quilomètric 55,5, dins del terme de Besalú, i per aquest motiu se li va immobilitzar el turisme.El mateix conductor va adreçar-se al voltant de les 10 de matí per aixecar la, moment en el qual es va repetir laamb un resultat negatiu. Set hores després va tenir l’accident greu a Sant Pau de Segúries. El denunciat haurà de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit.

