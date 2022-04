Els consells dels Mossos perquè no t'estafin buscant apartament per Setmana Santa

Si busques apartament per aquesta #SetmanaSanta, no et deixis enlluernar per les gangues. Si el preu és massa bo per ser veritat, és possible que no ho sigui. Que no t’estafin les vacances #LloguerSegur pic.twitter.com/WCnLk8vz9j — Mossos (@mossos) April 12, 2022

Arribai molts ciutadans aprofiten els dies de festa per reservar un apartament i marxar de vacances. Davant això, els, a través del sotsinspector, han donat una sèrie de consellers per evitar estafes. "No et deixis enlluernar per gangues", recomanen.El primer que cal mirar és que la pàgina web des de la qual es fa lasigui de. Això, segons explica Garvín, ho indicarà que sigui una pàgina coneguda i que tinguipositius de clients anteriors. A més, també remarca que és important que apareguin totes lesde l'empresa que ofereixi el, i que aquesta proporcioni diverses vies de contacte.Pel que fa al, la policia catalana recomana que es faci enper tal que elsquedin en dipòsit fins que es materialitzi la reserva. A més, és important que hi hagi el dret a desistiment d'aquest contracte de lloguer de l'Un altre indicador de rellevància a l'hora d'evitar estafes és comparar el. És a dir, si es troba una oferta molt per sota de la resta d'apartaments de la zona, podria tractar-se d'un

