L'FMI es mulla i demana més impostos a les multinacionals

Contundent i històric informe delL'entitat internacional ha determinat que "les multinacionals tenen ara moltes més possibilitats per generar beneficis sense tenir cap presència física", és a dir, sense estar lligada a impostos. L'FMI ha explicat en el seu informe que les grans corporacions. I d'on provenen aquests beneficis per guanys?L'entitatA això se li afegeix la distorsió de sistemes fiscals de països petits, on succeeix major evasió fiscal, en comparació amb les grans economies. Els impostos baixos "han atret grans inversions internacionals i de riquesa personal", explica l'informe de l'FMI.L'organisme internacional sentencia que lque els ha fet baixar del 40% d'impostos a un 20%, de mitjana. Arran de la decisió de la Unió Europea d'imposar una mena de taxa mínima de caràcter fix a les grans corporacions, l'FMI ha determinat que aquesta mesura suposaria un increment de la recaptació global en 16 punts.L'acord entre l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i el G20, signat per 137 països,L'FMI adverteix que una coordinació i cooperació internacional en la qüestió dels impostos "és més necessària que mai".Com assenyalen en les millores fiscals de les quals han gaudit les grans corporacions, el Fons Monetari Internacional assenyala que tot això suposa un greuge en les inversions públiques, "que acaben sent insuficients".per compensar les esquerdes de desigualtat econòmiques creades per les grans fortunes i les multinacionals.

