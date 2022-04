Quins ingredients necessitem?

8 ous

400 grams de sucre

200 grams de farina

1 tub d'essència de vainilla

1 cullerada de llevat amb pols

1 litre de llet

6 rovells d'ou (no són indispensables, es pot fer sense)

2 sobres de flam Potax

6 cullerades de sucre

125 grams de xocolata per cobertura

2 rovells d'ou

100 grams de mantega

150 grams de nata per montar

3 cullerades de sucre

2 cullerades d'aigua

Com ho preparem?

Puja les clares d'ou a punt de neu. Afegeix la resta d'ingredients progressivament, fent que la farina i el llevat siguin els últims. Escull un bon motlle amb els laterals desmuntables, posa-li paper de forn i diposita-hi la massa elaborada. Posa'l al forn -prèviament escalfat a 160-170°- durant aproximadament 30 minuts. Deixa'l refredar i desemmotlla'l.

Desfés la xocolata al bany maria, juntament amb el sucre i l'aigua. Retira-ho del foc i afegeix-hi els rovells d'ou i, sense deixar de barrejar-ho, torna a posar-ho al foc fins que agafi el punt d'ebullició. Retira-ho de la calor, de nou, i deixa que perdi una mica de temperatura. Afegeix-hi la mantega i remena-ho bé fins que quedi totalment desfeta. Un cop estigui freda completament, incorpora-hi la nata, prèviament muntada a baixa potència.

L'elaboració de la crema, que també l'haurem de deixar refredar abans de posar-la dins del brioix, és la següent:

Posa a escalfar tres quarts de litre de llet en una olla. Tira-hi el sucre i els rovells d'ou, i barreja-ho bé i constantment perquè l'ou no qualli. En una tassa, barreja els sobres de flam Potax i el quart de litre de llet restant fins que no hi hagi grumolls. Quan la barreja de l'olla estigui a punt de bull -però no bulli-, tira-hi la barreja de la tassa i remena-ho constantment fins que quedi ben espessa. Deixa-la refredar una mica -millor a temperatura ambient.

Mona de Pasqua casolana farcida de melmelada, amb trufa i fruits secs



Farcim i adornem la mona

Un cop tenim les tres parts indispensables per poder fer una bona mona casolana, és l'hora de farcir-la i adornar-la al gust. Un cop tenim les tres parts indispensables per poder fer una bona mona casolana, és l'hora deal gust.

Talla el brioix per la meitat horitzontalment, de manera que quedin dues "planxes". Posa la crema a sobre d'una de les dues parts de brioix, sense escatimar, que quedi ben farcida, i posa-li l'altra planxa a sobre, com una tapa. Recobreix amb la trufa tota la superfície del brioix, tant per sobre com els laterals, fent que no es vegi la pasta. Decora la mona al gust: pots utilitzar fruits secs (com ametlla), flors de sucre, ous petits de xocolata, confeti de sucre, fruita confitada... Si vols, dona-li el toc final amb una gran figura de xocolata, de la temàtica que agradi qui l'ha de rebre.

Qui més qui menys espera el dilluns de la mona per mossegar fort l'ou de xocolata que li ha regalat el padrí, o embrutar-se la cara amb una bona mona de Pasqua casolana que ha fet la padrina.Tot i que no tota Catalunya l'elabora de la mateixa manera, una de les més comunes és elamb figuretes de xocolata, pollets i plomes de colors. El resultat és, però és una recepta que requereixEl primer que cal fer és el, perquè necessita refredar-se abans de ser farcit i decorat. Per elaborar-ne un de ben, ideal per a l'ocasió, necessitem el següent:La recepta que us proposem és una mona farcida de crema i recoberta amb trufa casolana. Per fer la, és important tenir:I, per fer laElés molt senzill de preparar, i només cal seguir 5 passos:Mentre el brioix es refreda es poden preparar els dos complements que farem servir per farcir i adornar la nostra mona. Primer, la, ja que requereix una estona de nevera:

