Un mosquit en un vial obliga a retirar més de 760.000 dosis de la vacuna contra la Covid a Màlaga

La troballa d'en un centre de vacunació de Màlaga ha obligat a retirar de manera preventiva tot un lot sencer de dosis, concretament 764.900, fabricat a Espanya. Segons ha explicat La Vanguardia, la conselleria de Salut de la Junta d'Andalusia ha notificat la retirada dels centenars de milers de dosis "tal com marca el procés" en un cas de contaminació similar.ha informat que l'ordre de retirada es va emetre divendres. Moderna també ho va notificar als altres cinc països que van rebre les dosis de la vacuna.El delegat de la Conselleria de Salut a Màlaga,ha considerat que la troballa del mosquit és un "exemple" que demostra "com de bé funciona el sistema d'alertes" i ha assegurat que "no hi ha hagut cap problema en absolut". Tot i això, el principal problema és quede la vacuna en un moment en el qual els casos repunten per Setmana Santa i amb la rebaixa de les restriccions, gairebé sense cap ni una, per les xifres anteriors de la pandèmia.El vial contaminat va ser identificat en un centre de vacunació de Màlaga, va ser aïllat i no es va administrar a cap pacient, segons l'AEMPS. La retirada és preventiva, ja que els responsables sanitaris consideren que només ha afectat una dosi, però no s'ha detectat cap altra incidència., però, arriben per la fabricació i no pas per la detecció, ja què les vacunes es fan en ambients molt regulats i controlats a nivell sanitari.

