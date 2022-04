Les millors sèries per veure d'una volada durant la Setmana Santa

Strappare lungo i bordi - Netflix

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Encara que siguin pocs dies, les vacances de Setmana Santa poden servir per recarregar les piles i encarar els pròxims mesos abans de l'estiu. Catalunya es divideix entre aquelles persones que poden marxar d'una escapada o aquells que es queden més a casa, sigui per treballar o per descansar. En aquest escenari, les plataformes comsón una gran ajuda per intentar passar una bona estona o trobar contingut interessant per poder portar amb millors condicions la feina durant les vacances. Us seleccionem les millors novetats a totes les plataformes.No semblava gran cosa, buscava ser irreverent, gamberra. Ni de bon tros podíem arribar a saber que es convertiria en una de les millors sèries de l'any.a aquesta meravellosa obra sobre una generació de joves adults que han descobert l'amor, les dificultats de la vida i la mort en una sintonia completament diferent de la dels seus pares. El seu subconscient és un armadillo i els seus diàlegs interns, un caos. En un format que trenca la quarta barrera, la sèrie regala una creativitat en l'animació immensa: els gags són divertidíssims; els monòlegs són sentits, immensos, originals; l'humor, àcid; i l'emoció, punyent.Un delsen els últims mesos. En només dos episodis, relata com l'estrella mediàticava conquistar un país amb la seva excentricitat i filantropia. Després d'una vida d'èxit, li van començar a ploure les acusacions d'abusos sexuals en contra que van revelar una faceta fosca com mai abans s'havia vist al país. De fet, és considerat com un dels pitjors delinqüents sexuals del Regne Unit:El documental no es talla en res.Minisèrie documental sobre un dels episodis més escabrosos de la indústria de l'espectacle. En tan sols dues parts, explica la relació de l'actriu i activista-coneguda per molts papers, però recentment per la sèrie Westworld- amb el cantant, amb qui va estar promès. El documental ofereix un relat detallat de laque va mantenir amb el famós. Sense cap mena de dramatisme, la producció d'HBO exposa la cultura pop, els patiments que va haver d'aguantar Rachel Wood i com la indústria no va saber reaccionar al paper de Manson.Una de les minisèries més originals, trencadors i actuals (en el marc de la ciència-ficció fatalista) dels darrers anys. Els supervivents d'una pandèmia devastadora intenten reconstruir les seves vides després d'haver perdut tot el que tenien. En aquest escenari, diferents persones es creuen en lʼesdevenir de la humanitat, que intenta ressorgir de les seves cendres com pot. El repartiment és excel·lent i la història, basada en la novel·la d'Emily St. John Mandel, exposa els clarobscurs d'una societat que es va partir per la meitat.Segona part, completament independent, d'una de les minisèries britàniques de més èxit d'aquests últims anys, anomenada(la segona part substitueix l'English per British). Els tres episodis relaten el divorci del duc i la duquessaque es va acabar convertint en un dels casos legals més notoris del segle XX, amb conseqüències públiques de grans dimensions . Famosa pel seu carisma, bellesa i estil, Margaret va dominar les portades com una divorciada que enfrontava acusacions de falsificació, robatori, violència, consum de drogues, enregistrament secret i suborn.es va convertir en l'element clau de l'escandalós divorci.Un repartiment d'escàndol per a aquesta minisèrie de 8 episodis. L'espectador es troba amba, que assisteixen a un costós "retir de transformació total de ment i cos", de 10 dies, en un lloc anomenat, dirigit per una misteriosa dona russa anomenada Masha (Nicole Kidman). Adapta la novel·la de l'australiana Liane Moriarty, carregada de ciència-ficció i debats sobre el futur de la humanitat.són les cares principals de la producció.Espectacularque està disponible a Movistar, on s'explica la història de, que abans d'entrar a la presó era un ciutadà respectable, pare de família i professor. La seva vida canvia radicalment quan atropella un home i és condemnat a quatre anys de presó. Turmentat per la culpa, Mark es veu immers de cop i volta en un món desconegut i hostil, convertint-se en blanc fàcil per als reus més violents i perillosos. Allí és posat sota la tutela d'Eric McNelly, un veterà funcionari de la presó a càrrec de la protecció i maneig de diversos grups de presos.Una altra minisèrie britànica de gran qualitat que forma part del catàleg de Movistar. Explica, s'inscriu com a metge d'un vaixell que farà una expedició balenera a l'Àrtic. A bord coneix l'arponer, un brutal assassí l'amoralitat del qual ha estat modelada per adaptar-se a la duresa del seu món. El cirurgià tenia l'esperança d'escapar dels horrors del seu passat, però troba un viatge desafortunat i un perillós psicòpata criminal. A la recerca de la redempció, la seva història es converteix en una dura lluita per lProducció del Regne Unit sobre un dels pitjors moments de la història de l'esport rei, el futbol. Anne Williams està devastada per, que va morir tràgicament durant la semifinal de futbol entre el Liverpool i el Nottingham Forest a causa d'una allau. Anne, juntament amb altres pares i familiars de les 96 víctimes que van perdre la vida a l'estadi de, lluita incansablement per conèixer la veritat i que es faci justícia.Una producció francesa amb una clara essència feminista barrejada amb el thriller i la intriga policíaca., relata com una dona és testimoni de l'assassinat d'un ésser estimat, comès per agents del govern que la incriminen a ella. Convençuda que dins de la policia trobareu el millor amagatall, es disfressa d'home i adopta la identitat del seu germà bessó per unir-se al cos policial i demostrar la seva innocència.Minisèrie que transporta els espectadors a l'epicentre de la lluita contra l'addicció als opioides que es lliura als Estats Units, des de la sala de juntes de Purdue Pharma a una castigada comunitat minera de Virgínia, passant pels despatxos de la DEA., és una de les millors produccions del 2021, i ja recull una infinitat de critiques positives professionals a nivell mundial. En un país com els EUA, on les drogues i la medicina es capitalitzen, aquesta minisèrie és un punyal al sistema.Cultura pop en estat pur, barrejada amb un dels escàndols més escabrosos de finals del segle passat. Narra la història de la relació entre, el turbulent romanç que va començar quan es van casar després de conèixer-se només durantquan va sortir a la llum un vídeo de la parellaExposa les experiències personals dels dos protagonistes, especialment d'Anderson, que va ser cosificada i sexualitzada fins a l'avorriment.

