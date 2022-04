La factura en patrulles per vigilar el toc de queda l'últim Nadal: 434.420 euros

Les hores extraordinàries d'per vigilar el compliment deli les altres mesures per contenir l'últimadurant el passat Nadal van comportar. Així ho ha admès el conseller d'Interior,, en una pregunta per escrit feta pública aquest dimarts al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.La pregunta l'havia formulat el diputat de la CUP, qui s'havia interessat per l'anunci conforme es faria un reforç deper torn de nit per vetllar per les limitacions fixades als municipis de més de 10.000 habitants i amb nivells d'incidència elevats. El toc de queda entre la 1 i les 6 de la matinada era una de les més rellevants, però també n'hi havia d'altres, com el tancament de l', la suspensió de les trobades socials de més de 10 persones o els topalls en aforaments.Segons ha respost Elena, el compliment d'aquestes mesures va comportar l'activació d'efectius en servei ordinari o en servei extraordinari en una operació especial retribuïda específica,, exclusivament entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Les 50 patrulles de seguretat ciutadana activades van fer 10.783 hores extres i els entre 10 i 16 equips d'ordre públic, 5.331,5 hores més. El cost de totes elles va ser de 434.419,71 euros, o el que és el mateix,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor