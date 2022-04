Boris Johnson serà multat per les festes durant el confinament

La Policia Metropolitana deté previst emetre una multa contra el primer ministre del Regne Unit,, per saltar-se les restriccions contra la pandèmia durant les festes celebrades amentre hi havia confinament. Amb Johnson, es multarà també una trentena de persones més entre les quals hi ha el ministre deEn un comunicat, la policia no ha detallat lade les persones sancionades, tot i que ha assegurat que intenta "fer progressos" en la investigació sobre els esdeveniments com més ràpid millor- Downing Street s'ha negat a aclarir si el fet que uns funcionaris siguin multats demostra que s'han comès infraccions, tot i que ministres com el de, han assegurat que les multes volen dir que sí que es van incomplir les restriccions.La policia londinenca ja vaper assistir a un d'aquests esdeveniments. A més, va obrir unasobre dotze d'aquestes trobades en vuit dates diferents, amb l'objectiu de verificar si efectivament s'havien incomplert les normes per aturar laque el mateix executiu havia imposat.La investigació de la policia es va fer al marge de l'informe independent encarregat pel, i que ja va posar en dubte la legalitat d'unes reunions celebrades entre el maig del 2020 i l'abril del 2021. Johnson, que almenys hi va assistir a tres, ha demanat perdó però també ha defensat que no es van incomplir les normes contra la

