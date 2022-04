Una jaqueta, sang i empremtes: va ser un accident l'incendi als horts ocupats de Sant Cugat?

El cost de l'incendi









Al voltant de les 5 h de la matinada del passat dissabte 9 d'abril es va declarar un incendi als horts del darrere de les carpes Drinkking Lemon de Sant Cugat . Com a mesura preventiva, més dede la discoteca de la carretera de Rubí van serfins que les flames van ser extingides pels Bombers.Des dehan apuntat aque l'incident hauria estat "" malgrat no transcendir-se ni l'origen ni les causes del foc. Per contra,. L'incendi als terrenys ocupats - part de propietat municipal i part d'immobiliàries de diverses entitats bancàries - va ser "".En declaracions a aquest mitjà, els horticultors revelen que ja feia setmanes que estaven sent. En aquest sentit, relaten que els darrers caps de setmana, coincidint amb la, han experimentata l'interior de les seves parcel·les."Quan arribem al matí veiem", denuncia, un dels horticultors més veterans. "Ho malmeten tot, però no tenim constància que acabin robant res.", lamenten desemparats. Tot i això afirmen que aquesta vegada "s'ha creuat una".I és que esgrimeixen que l'incendi no s'hauria originat fortuïtament, sinó que hi va haver. "Quan vam arribar aquell mateix matí, vam trobar unapenjant d'una de les tanques,just a sota i", asseveren assegurant que les proves les van mostrar als agents de la Policia Local que s'hi van personar al lloc dels fets. "", sentencien sense saber si va serEn aquesta línia, laamb més força és que un o diversos joves que van acudir a les carpes Lemon van assaltar els horts on, per motius i causes desconegudes, es va originar l'incendi. En ser barraques de fusta, less'haurien escampat ràpidament i, durant la, a un dels presumptes autors se l'hi hauria enganxat la sospitosa jaqueta mentre saltava la tanca i, durant la caiguda, es va tallar donant peu a les marques de sang.Des de la Policia Local afirmen aque hi ha unai que qualsevol indici que trobin serà remès al cos de Mossos d'Esquadra. Durant els darrers mesos, la discoteca ja s'ha trobat submergida en el punt de mira per l' allau humana amb diversos ferits el passat octubre i diversos atracaments a punta de ganivets i navalles al seu entorn.El foc vad'un dels horticultors. Les despietades flames van acabar amb la vida de, així com prop dei tot l'. L'afectat, a més de ser hortelà, també treballava com a venedor de llibres de segona mà. El dia anterior havia deixat el carretó literari preparat a dins de la barraca per agafar-lo l'endemà a primera hora. No sabia aleshores que el seu planning, igual que la seva col·lecció, esdevindrienDesprés de l'incident, els horticultors afirmen que ja han presentat unai, durant la propera junta extraordinària, debatran lapels caps de setmana per evitar que es repeteixin aquestes accions vandàliques sobre els seus terrenys ocupats.

