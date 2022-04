El Govern tampoc accepta el repartiment per gènere dels Jocs plantejat per l'Aragó

. Aquest és el missatge que ha traslladat aquest dimarts, portaveu del Govern, en referència a la proposta de l'Aragó de repartir per gènere les proves dels. Una proposta que la Generalitat tampoc accepta perquè considera que l'acord tècnic validat pel(COE) és inamovible. Plaja ha indicat que no és "lògic" dividir les proves per gènere, com va plantejar l'executiu liderat perL'"" al qual van arribar els governs -amb representants de l'executiu espanyol i l'aval del COE- fixa que al Pirineu català s'hi farien les proves d'esquí alpí, snowboard, freestyle i esquí de muntanya. Està previst que les estacions de lai de lasiguin l'epicentre del descens, el gegant, el supergegant i l'eslàlom mentre que l'snowboard i el freestyle tenen opcions d'ubicar-se a. Pel que fa al Pirineu aragonès, acolliria l'esquí de fons i el biatló.té tots els números de ser seu de l'hoquei gel, previsiblement ali una altra instal·lació -una ha de tenir aforament per a 12.000 espectadors i l'altra per a un mínim de 6.000-; en canvi, el patinatge es faria a, per la seva banda, assumiria el cúrling. Els salts, el bobsleigh i l'skeleton s'haurien de fer fora de l'Estat, i Sarajevo (Bòsnia) apareix com a principal opció per part de l'organització.A banda, la maquinària ja està en marxa per la consulta que farà el Govern per decidir si impulsa la candidatura. La pregunta a les sis comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran del proper 24 de juliol tindrà aquesta fórmula:. La resposta és binària, però inclou el verb: "Sí, l'ha de presentar" o bé "no, no l'ha de presentar". Hi podran participar tots els majors de 16 anys que acreditin un any de residència en les comarques. No es tracta d'un cens, va clarificar Alsina, sinó d'unEl mateix passa en la segona pregunta, destinada a les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, que és aquesta:. Les dues respostes, en aquest cas, són aquestes: "Sí, estic d'acord que s'hi involucri" o bé "no, no estic d'acord que s'hi involucri". En la primera consulta, hi haurài 55.000 participants potencials. El vot es comptabilitzarà per tota la vegueria. Pel que fa a la segona, es tracta dei 63.000 persones implicades. No hi haurà vot per correu ni telemàtic,. El recompte es farà per comarca. El resultat serà, segons va remarcar el Govern, en els dos casos.

