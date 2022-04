👮‍♀️👮 Agents de #CiutatVella han detingut aquesta matinada un home que va fer tocaments a una dona sense el seu consentiment a dins d'una discoteca.



🏃🏻💨L'home va marxar corrent del local, però gràcies a la descripció de la víctima el vam poder localitzar minuts més tard.#gubCV pic.twitter.com/DFnpXviSFt — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) April 12, 2022

La Guàrdia Urbana de Barcelona haaquest dimarts a la matinada peren unade la capital catalana. L'agressor, segons detallen els agents, va fera l'interior del local d'oci nocturn, situat al districte de Ciutat Vella.Tot i que l'home vadel local, "", ha explicat la Guàrdia Urbana en una piulada. Per ara, no hi ha més detalls dels fets.

