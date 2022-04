La Generalitat garanteix que els alumnes podran anar sense mascareta un dia abans que a l'Estat

Altres notícies que et poden interessar

Els alumnes catalans podran anar sense mascareta a classe dimarts vinent, 19 d'abril, un dia abans que a la resta de l'Estat. Així ho ha garantit la portaveu del, en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català. El blindatge jurídic de la decisió arribarà a través d'una resolució que es publicarà aquest mateix dijous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Plaja ha considerat "lògic" que els alumnes no hagin de portar ja la protecció a les aules dimarts vinent, primer dia després del retorn de les vacances de, encara que a tot l'Estat no entri en vigor que les mascaretes deixin de ser obligatòries un dia després.Malgrat que els nens i nenes ja podran anar sense protecció facial a classe, Plaja ha volgut puntualitzar que no es tracta d'una mesura obligatòria, sinó que qui ho vulgui podrà continuar portant-ne. "S'ha de tenirper les persones que vulgui continuar amb mascareta en interiors a partir del 20 d'abril", ha apuntat la portaveu de l'executiu. Els únics llocs on continuarà sent obligatòria la màscara seran el transport públic, els hospitals i les residències de la tercera edat. Salut, amb el conselleral capdavant, ha estat molt insistent a l'hora de poder treure l'obligatorietat de la mascareta a les aules,, el primer que es va fer sencer sota l'influx de la pandèmia.De fet, quan es va fer l'anunci que la protecció deixaria de ser indispensable en interiors, Salut va celebrar la mesura, però va indicar que no tenia fonament científic que es fes després i no abans de la Setmana Santa., va assenyalar el Departament en una nota dimecres passat. Des de fa unes setmanes, Salut ja no aporta les dades de la pandèmia cada dia, sinó que ho fa dues vegades per setmana. També regeix el pla que controla el coronavirus com si fos la grip en un moment en quèLa mascareta ha originat canvis en la manera de saludar-se, de modular la veu, de comunicar-se més amb els ulls i amb el cos han marcaten els codis d'interlocució, com repassava un reportatge de NacióDigital amb la veu dels experts com. També s'ha consolidat una prudència i unes reticències al contacte en algunes persones que no es revertirà de forma immediata. De fet, és difícil imaginar-se ara tornar a l'autobús o al metro sense mascareta, on continuarà sent necessària per norma, una prova de com ha canviat el nostre comportament col·lectiu. Pel que fa als infants, s'han produït efectes en l'i elen funció de quina era la seva etapa evolutiva.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor