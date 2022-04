La Moncloa recomana a Feijóo que prengui nota de la dreta europea per aïllar Vox

Pla contra els delictes d'odi

Laconsidera que el nou govern entre el PP i Vox a Castella i Lleó és "una mala notícia per a la" i ha criticat durament que el PP es negui a fer uncontra l'extrema dreta. La ministra portaveu,que ha comparegut després del consell de ministres junt a la ministra de Justícia,, i d'Interior,, ha afegit que l'executiu estarà "atent" a les actuacions que faci la coalició dels conservadors amb l'extrema dreta. Ha subratllat que la primera decisió del PP hagi estat acceptar la proposta de Vox d'una llei deper no referir-se aLa portaveu ha esmentat la coincidència de la formació del nou govern de Castella i Lleó amb el rebuig que han mostrat atot el ventall de forces democràtics respecte a l'extrema dreta de, després de la primera volta de les presidencials. Una actitud molt diferent a la que ha adoptat. Ha assenyalat que el PP "fa el contrari del que fa la dreta europea, a l'obrir de bat a bat la porta a l'extrema dreta". "No s'entén dins del context europeu", ha dit.La ministra deha incidit en la "gravetat" que suposa que Vox negui que a Espanya hi hagiper violència de gènere des que es tenen dades. Parlar de violència intrafamiliar suposa posar en perill la vida de dones i nens i invisibilitzar que existeix una violència de gènere. "El PP no pot fer altra cosa que posar aquest cordó democràtic". LLop també s'ha referit a les declaracions de dirigents del PP relativitzant la urgència de, tot afirmant que e stracta d'un "mandat constitucional".Isabel Rodríguez ha contestat unes declaracions de Feijóo sobre els casos deque tornen a esquitxar elarran de l'escàndol sobre els contractes per mascaretes . Feijóo va qualificar l'afer de "pilleria", el que ha fet que la ministra portaveu recordi que "els adults no fan pilleries, que són coses de nens. No és un cas de pilleria, és un cas de corrupció".Precisament, Grande-Marlaska ha informat de l'aprovació del segon pla contra elsi la discriminació, amb la creació de més grups especialitzats dins dels cossos de seguretat. El ministre ha explicat que s'han incrementat en un 41% aquest tipus de delictes i que 8 de cada 10 d'ells no es denuncien.També s'ha aprovat un projecte de llei per permetre l'accés policial a informació financera i un reial decret que modifica elperquè els interns puguin utilitzar les noves tecnologies per exercir la totalitat dels seus drets.La ministra de Justícia ha explicat l'aprovació delper "superar un sistema de justícia decimonònic" i per fer-lo més àgil i accessible. Ha assegurat que ha de superar lesen l'accés a la justícia i que alhora facilitarà que es puguin resoldre els conflictes abans d'arribar als tribunals, impulsant un mecanisme de negociació entre les parts per "resoldre pacíficament les controvèrsies".S'ha aprovat també en consell de ministres un avantprojecte per agilitar i donar garanties per dilucidar ladels joves que arribin a l'estat espanyol. Se seguirà un procediment més garantista que el vigent que respon a reclamacions d'organismes internacionals i que impedirài nus integrals. Un procediment que haurà de ser resolt abans de 25 dies.L'executiu ha aprovat igualment un reial decret per reduir laa la, centrat en el personal de l'ensenyament. S'estableix un sistema de concurs-oposició i un altre de concurs de mèrits amb l'objectiu de reduir la temporalitat a un 8% en tres anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor