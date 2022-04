El Govern commemorarà cada 14 d'abril la proclamació de la República de Macià

El, des d'aquest dijous, commemorarà cada 14 d'abril la proclamació de la República protagonitzada perl'any 1931. Així ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior a la reunió del gabinet català. El primer acte d'aquest format el protagonitzaran el president Pere Aragonès i la consellera de Justícia,. L'any passat es van complir 80 anys de la proclamació des del balcó de laper part de Macià.La primera notícia de la proclamació de la República va venir de la ciutat basca d'Eibar un cop vistos els resultats de les eleccions municipals del 1931. Entre les grans ciutats, la primera va ser Barcelona, quan, també dirigent d'ERC que ha estat elegit regidor, entra a l'Ajuntament. Era poc més de la una de la tarda. Poca estona després, Macià va fer servir aquesta fórmula des poc després de la una de la tarda : defensa un Estat català que, "amb tota cordialitat", es procurarà d'integrar en la. També va anunciar que el govern de la nova República es reuniria al Palau de la Generalitat, davant de l'Ajuntament deAquell 14 d'abril del 1931 va ser una jornada de moltes proclames. Des del Palau de la Diputació, Macià va anunciar ha pres possessió del Govern de Catalunya i va enviar aquest avís: "D'aquí no ens trauran sinó morts". L'entusiasme popular a la plaça de Sant Jaume era un fet. Poc després, es va fer pública una declaració del president de la Generalitat que, en nom del poble de Catalunya, "proclama l'Estat Català sota la forma d'una República catalana", alhora que demana als altres pobles d'Espanya la creació d'una "confederació de pobles ibèrics". No serà fins més tard quan va fer fa públic el ban de Macià que és el que ha quedat com la declaració més coneguda. El líder republicà proclamavaPel que fa a la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017 , només es va commemorar en el primer aniversari, sota la presidència de. Aquesta proclamació, que es va fer al Parlament i que va motivar l'aprovació de l'article 155 de la Constitució només unes hores després per part del Senat , no es va arribar a desplegar mai. S'hi va arribar després del, que és la data del 2017 que més consens ha acabat generant com a fita del moviment independentista juntament amb lade dos dies més tard en protesta per la violència policial.

