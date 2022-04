La Ronda Litoral estarà tallada del divendres al dissabte de Setmana Santa

La zona afectada de la Ronda Litoral Foto: AMB

Quins seran els trams afectats de la Ronda Litoral?

, l'endemà, per obres de pavimentació. No es bloquejarà el trànsit de tota la via, només es pavimentarà un tram: serà en sentit Besòs, concretamentr.El tall pot suposar problemes de circulació a tots els nivells, ja que es produeix en uns dies molt sensibles de les vacances de Setmana Santa. L'Area Metropolitana de Barcelona, encarregada de les obres, durà a terme la pavimentació d'aquest tram de la ronda.Segons explica la mateixa AMB, es tracta d’uns treballs sense periodicitat fixa, que s'executen en el moment que es detecten defectes puntuals de l'asfalt. Les obres d'aquestes característiquesi les afectacions als conductors, ja que en comparativa, en períodes laborals hi ha molta més circulació que en dos dies tan sensibles del cap de setmana de Pasqua. L'any passat ja es van renovar 50.000 metres quadrats d'asfalt.Les obres comportaran les següents afectacions al trànsit de la ronda Litoral (B-10).en sentit Besòs entre les 15 h del 15 d’abril i les 17 h del 16 d’abril.Els desviaments es faran per la calçada lateral (avinguda del Litoral) entre la sortida 22 (Barceloneta) i la incorporació 24 (Besòs) en aquest sentit de la marxa. Les incorporacions 22 (Barceloneta) i 23 (Poble Nou) quedaran afectades i romandran tancades durant tota l’actuació.

