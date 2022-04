Després d'un inici de setmana amb sol i bon ambient,Tal com apunta el Servei Meteorològic de Catalunya, s'esperen algunsabans delDe fet, aquestha començat amb elarreu de Catalunya i no es descartendiversos acompanyats dedurant el matí. A la, elses desviaran a les comarques dei a l'extremLes temperatures seran una mica més baixes que el dilluns i es mantindran entre els 15 i els 20 graus durant el migdia. Hi haurà mala mar al litoral català, onElserà, de fet, el dia. Es viurà un episodi dedurant el, que a la tarda quedaran concentrades a les comarques dei punts concrets de la. Lesexperimentaran un lleurespecte a avui ies mantindrà mésquedaran restes de núvols amb vents de gregal, però el sol tornarà a aparèixer i, amb ell, les temperatures tornaran a tirar cap amunt. Divendres s'espera unamb algunes bandes de núvols residuals. Les vacances de Setmana Santa, però, es podran gaudir plenament de cara al, quan hi haurà

