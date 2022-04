ERC, la CUP i PSC forcen un ple per demanar la dimissió del regidor de Junts a Palautordera

Els tresde l', ERC, CUP i PSC, han sol·licitat aquest matí la celebració d'unperdel primer tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient, polítiques de Voluntariat i Integració i Salut Pública,, de Junts.La sol·licitud ve determinada pels fets succeïts fa una setmana en un despatx del consistori on l'edil de Junts va insultar i agredir -o intentar agredir segons la versió- al regidor de la CUP,Els sis regidors de l'oposició,(ERC),(ERC), Lluís Morales (CUP),(CUP),(PSC) i(PSC) també demanen que, en el cas que el regidor de Junts no dimiteixi, sigui cessat dels seus càrrecs. L'oposició considera que aquests fets "han motivat preocupació entre la població i per això no volen esperar a la celebració del proper ple ordinari".El ple s'hauria de celebrar, d'acord amb la llei, en un termini màxim de quinze dies hàbils des de l'entrada d'aquesta petició al Registre General de l'Ajuntament i, en tot cas, quedaria convocat de manera automàtica. L'oposició considera que laseria el proper dijousL'oposició remarca que no vol que el tema s'incorpori en l'ordre del dia de cap ple ordinari ni cap altre d'extraordinari, juntament amb d'altres assumptes, ja que consideren que s'ha de tractar de manera diferenciada en un ple diferenciat. Els tres partits coincideixen en manifestar que al consistori del Baix Montseny calen, regeneració democràtica i solucionar els problemes amb arguments polítics.està format per 13 regidors. Està governat per Junts per Palau, que té la majoria absoluta amb set regidors. L'oposició la formen els sis regidors de la CUP, el PSC i ERC, dos cada un d'ells.

