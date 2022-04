El Congrés BIT mostra el potencial de la bioeconomia

FOTOS Vic acull el primer Congrés de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

Una necessitat de país

El setembre, a Lleida

El teixit empresarial del BIT 2022

El Congrés BIT 2022 ha estat organitzat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic i Fira Lleida, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Diputació de Lleida, Agència de Residus de Catalunya, Consell General de Cambres de Catalunya, Cambra d’Osona, Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).



També pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el Centre Tecnològic de Catalunya (EURECAT), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), el Centre de Recerca en Agrotecnologia (AGROTECNIO), l’Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement (Creacció), la Xarxa d’Innovació Alimentació (XIA), el Clúster Bioenergia Catalunya (CBC), el Clúster de la Maquinària i els Mitjans de Producció Agrícola (FEMAC), el Clúster Vitivinícola Català (INNOVI), l’Associació Catalana d’Innovació (INNOVACC), l’Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), el CataloniaBio & HealthTech, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT), el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i el Packaging Cluster



El Congrés BIT ha comptat amb el patrocini de Caixabank, la Cooperativa Plana de Vic, Numa Industrial, Grup Gepork, Promic, Sahivo i Bou Contenidors.

En el marc dels'ha convertit, els dies 6 i 7 d'abril, en la seu de laamb la celebració del primer). Des de l'organització,, directora del congrés, en fa una. I així ho avalen les xifres. Pel congrés hi ha passat més d'una seixantena de ponents per explicar la seva experiència i casos d'èxit i hi han assistit més de 200 persones i més de 50 assistents virtuals."La bioeconomia ens afecta a tots i a tots els sectors", destaca Sáez, detallant que tot allò d'origen orgànic que abans s'entenia com un residu, ara és entès com, ja que genera subproductes o recursos. De fet, una de les activitats més rellevants del congrés va ser la presentació de l'i elamb Jaume Sisó i Clara Solé, del gabinet tècnic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.Tal com subratlla Sáez, hi ha la necessitat "d'que com a tal no existeix, que és molt emergent i transversal". En aquest sentit, apunta que s'han assentat unes bases perquè diversos agents i sectors se sentin interpel·lats.Les ponències s'han centrat en la identificació de reptes i oportunitats, en la promoció de la, en la gestió de paisatges agroforestals i en la provisió sostenible de serveis ecosistèmics.També s'han donat a conèixeri aigua residual urbana, dejeccions ramaderes, residus orgànics agrícoles i cooproductes de la cadena alimentària. En aquest sentit, la directora apunta que cal mostrar aquests casos d'èxit de qualsevol àmbit "com un exemple a seguir". Per tant, s'ha mostratSegons la directora, les jornades han posat de relleu la necessitat dal sector més tècnic o entre la universitat i l'empresa.Sigui com sigui, Sáez subratlla que, ja que cada vegada hi ha menys recursos i el preu de les matèries primeres és més alt. "És l'opció més sostenible", destaca la directora.La segona edició del Congrés BIT se celebrarà a Lleida durant la Fira de Sant Miquel el setembre. "Mentre a Vic s'ha centrat més en el bioproducte, a Lleida es treballarà més la branca de la bioenergia", detalla Sáez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor