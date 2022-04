El creador d'«El Juego del Calamar» revela quins personatges tornaran per la segona temporada

Mai abans una de les seves sèries havia tingut tanta audiència, tant èxit, tanta repercussió a nivell mundial. Ara, després de poques informacions sobre la continuïtat de la sèrie -ja s'havia confirmat una segona temporada-, arriben les primeres notícies dels personatges que apareixeran a la nova fornada de capítols., el creador de la sèrie sud-coreana, ha revelat que dos grans noms de la primera tanda d'episodis que estaran presents en el futur de la trama. Encara que el primer s'intueix, és el segon el més revelador sobre què passarà.Aquesta revelació es va produir a la reunió anual organitzada per, anomenadaia la qual va acudir Hwang juntament amb l'actor(Cho Sang-woo a la ficció). En aquesta trobada el creador i showrunner va avançar qui seran els personatges que repetiran a la segona tanda.", va assenyalar.Gi-hun és interpretat per, que va guanyar el premi del Sindicat d'Actors al millor actor en una sèrie dramàtica, va ser l'únic supervivent i guanyador d'aquest joc macabre., és l'antagonista. Ocult sota la seva màscara, és el que encapçala l'organització del joc, supervisant els 456 jugadors i com s'enfronten a una batalla a mort en què només en pot quedar un.De moment, són els únics retorns confirmats per part de Hwang.El creador ja va dir al març que HoYeon Jjung, que va ser la jugadora 67, podria tornar... interpretant la seva germana bessona. Això sí, els fans s'hauran d'armar de paciència, ja que la preparació de la segona temporada es portarà a foc lent i

