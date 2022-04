Combinar immunoteràpia i quimioteràpia abans de la cirurgia millora la supervivència en pacients amb càncer

Lamillora lalliure d'esdeveniments ende cèl·lules no petites resecable.The New England Journal of Medicine acaba de publicar els resultats d’un estudi en què van participaramb càncer de pulmó amb aquestes característiques, que havien rebut o bé tractament ambmés, abans de la cirurgia. La mitjana de supervivència lliure d'esdeveniments va ser de 31,6 mesos al primer grup envers els 20,8 mesos del segon, que només havia rebut quimioteràpia.La taxa de resposta patològica completa va ser delen el tractament amb, enfront dedel segon grup, ambDels pacients que van participar en l'estudi, es van sotmetre aen un grau més elevat els que havien rebut el(elenvers el 75,4% dels que havien rebut només quimioteràpia).Al cap d’un any, eldels pacients tractats ambsense progressar a la malaltia enfront deldels només tractats amb quimioteràpia. Al cap de dos anys, les dades eren deldels pacients del primer grup enfront deldel segon grup.Aquestes dades demostren queelsclínics a llarg termini de certs pacients,o augmentar la incidència d'esdeveniments adversos en comparació amb la quimioteràpia.Tal com explica la doctora Enriqueta Felip, cap de secció del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i una de les signants de l’estudi,tractant la malaltia de forma “” ilalliure d'esdeveniments d'aquests pacients, reduint-los el risc de recaiguda.“Fins ara, la immunoteràpia ja havia aconseguit demostrar els seus beneficis en fases avançades de la malaltia i en el tractament postoperatori, però els resultats d'aquest estudi podrien comportar un canvi a la pràctica clínica”, afegeix Felip.Aproximadament el 20-25% dels pacients diagnosticats amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites tenen malaltia resecable; tot i això, entre el 30 i el 55% dels pacients que se sotmeten a una cirurgia curativa experimenten recurrència i finalment moren.

