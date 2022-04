L'ofensiva russa a l'est d'Ucraïna és imminent i alerten de l'ús d'armes químiques a Mariúpol

Altres notícies que et poden interessar

L'focalitza tots els seus esforços a la zona, sobretot a. Segons la intel·ligència britànica, els combats s'intensificaran encara més durant les, ja que les tropes russes "segueixen centrades a atacar posicions ucraïneses a les regions de l'est i amb combats al voltant deA més, el president ucraïnès,, i elsalerten del possible. El govern de Zelenski ha admès que el seu govern es pren "amb tota la serietat possible" les amenaces de les forces separatistes al voltant d'un potencial ús d'armes químiques a la localitat. El portaveu del Departament d'Estat dels Estats Units, Ned Price, també ha apuntat que hi ha "informació creïble" queha mostrat la sevaper l'empitjorament dels enfrontaments a la regió del Donbass i ha alertat que hi ha informacions de civils morts a Donetsk. "Els nostres socis humanitaris i nosaltres mateixos estem profundament preocupats perdesprés que s'hagin intensificat les hostilitats a la regió del Donbass, Kherson, Khàrkiv i Dnipropetrovsk", ha dit el portaveu de la Secretaria General de l'ONU, Stéphane Dujarric.Pel que fa a la matança de, les atrocitats van encara més enllà. La defensora del poble del Parlament ucraïnès,, ha desgranat les violacions sexuals comeses per l'exèrcit rus a la ciutat. Segons ha explicat,tancades durant un mes en un soterrani. Nou d'aquestes nenes estan, segons ha dit Denisova a The New York Times.​​​​​

