Rússia entra en impagament del deute extern, segons Standard and Poor's

Altres notícies que et poden interessar

ha declarat ladedel seuperquè els creditors no han acceptat que el pagament es faci en rubles, i no en dòlars, segons ha assegurat aquest dilluns(S&P) a través d'un comunicat. I és que el país presidit perté els comptes en dòlars bloquejats en diferents països, entre els quals hi ha elsÉs per aquest motiu que el país ha intentat pagar ambels bons que tenen data de venciment a partir del, però els inversors s'han negat a acceptar-ho. El motiu és la impossibilitat de convertir els rubles en divisa. Segons explica S&P, això equival a un "", condició que es declara quan un país, institució o empresa incorre en l'impagament d'alguna de les seves obligacions, però no del seu deute global.La situació per ara a Rússia encara és d'un "" de trenta dies, que comença a partir del 4 d'abril. Serà en aquest termini quan caldrà efectuar els pagaments de capital i interessos. Ara bé, la mateixacreu que és molt improbable que el país es trobi en situació de fer-ho.L'empresa estatunidenca de qualificació del risc financer creu que el motiu d'aquest impagament és les sancions d'-especialment lai els Estats Units- contra Rússia per la invasió d'. Davant la possibilitat de sancions més dures durant les pròximes setmanes, fins i tot S&P pronostica més obstacles per a Rússia.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor