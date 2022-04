Feijóo lliura a Ayuso el control del PP de Madrid

ja té el que volia. El 20 i 21 de maig se celebrarà eldel PP de Madrid que l'elegirà com a nova presidenta de la direcció regional. Així ho ha comunicat aquest dilluns, coordinador general del PP, número tres de l'organització. La decisió no és cap secret i formava part dels acords interns entre el nou líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, i Ayuso. El dirigent gallec dona així llum verda a la presidenta de la Comunitat per liderar també elal territori.Elper fer-se amb el control del PP madrileny ha estat el desencadenant de la guerra entre Ayuso i l'exlíder, que es va negar fins al final a lliurar els regnes de l'organització a Ayuso. Casado i el seu segon,, no volien que la presidenta madrilenya, que controla el govern de la Comunitat, tingués alhora el ceptre del partit a Madrid.Ayuso va mostrar el seu suport a Feijóo quan aquest va decidir presentar la seva candidatura a president del PP després de la caiguda de Casado. Un dels acords d'aquesta aliança establia que Génova aixecava el veto perquè la lideresa madrilenya es fes amb el domini del PP, en aquests moments en mans de. És unel que ha establert Feijóo, que vol obrir un període de pau interna que ha de durar, en principi, fins a les properes eleccions espanyoles. La resta de comunitats també hauran de celebrar els seus respectives congressos.

