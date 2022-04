Només el 20% de catalans veu amb orgull la transició espanyola

Fiscalitat, igualtat i trans

Lano genera la unanimitat que podria semblar des de determinades tribunes, especialment a Catalunya. Escassamentde com es va produir, mentre que un 46% ho rebutja, segons una enquesta feta pública aquesta dimarts per part de l'. Al conjunt de l'Estat, però, les tornes es capgiren, ja que un 41% se'n sent orgullós i només un 21%, no.L'enquesta, liderada perporta per títol "Polarització i convivència a Espanya 2021" i el treball de camp es va fer entre el 22 d'octubre i el 12 de novembre, amb 7.189 entrevistes per internet. Un dels aspectes pels quals pregunta és la transició, concretament demanant el grau d'acord amb que "la forma que es va dur a terme la transició de la democràcia és motiu d'orgull", en una escala de 0 a 10. I a banda de Catalunya i també del País Basc, el nivell d'orgull té uni cau com més jove és l'enquestat. A nivell estatal, se situen en 7 o més en valoració un 56,6% dels de 65 anys i més, però, en canvi, nomésCom que el sondeig s'ha fet a nivell estatal i, en concret, amb mostres rellevants en set territoris concrets, aquesta permet analitzar les diferents percepcions sobre diverses qüestions polítiques i socials. Un altre aspecte amb diferents rellevants és la preferència sobre la, un element pel qual el CIS va deixar de preguntar fa uns anys.En aquest cas, les opinions a nivell estatal són disperses, ja que un 19% voldria, un 18% en restaria autogovern, un 24% mantindria el model actual, un 20% voldria més descentralització i només un 13% permetria l'. Aquesta última opció, però, és la més citada a Catalunya, per un 45% dels enquestats, mentre que un 22% més milloraria l'autogovern. En total, per tant,, mentre que només un 25% mantindria l'actual o el reduiria. Tan sols al País Basc l'equilibri és similar, mentre que afins i tot hi ha majoria per retallar l'autonomia (29%) o directament suprimir-la (24%).Sense arribar a ser majoria, aquells que defensen més autonomia a(37%) també són més que aquells que la limitarien (30%), cosa que no passa enlloc més, tampoc al(un 27% defensa més autogovern i el 43%, menys). Sandra León, politòloga i analista sènior d'EsadeEcPol, assenyala que hi ha un. En aquest cas, però, també hi ha un component generacional, ja que un 45% dels menors de 25 anys augmentaria la descentralització, percentatge que cau en els posteriors grups d'edat, tot i que no de forma tan brusca com en el cas de la transició.La divergència es repeteix quan l'enquesta pregunta sobre com s'hauria d'afrontar l'actual situació entre Catalunya i l'Estat. Només un 12% de catalans defensa la(un percentatge quasi idèntic al que assenyala l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió ), però un 45% vol. Tan sols un 25% limitaria els acords al marc de lai un 7% reclama. En canvi, a la resta de territoris (excepte el País Basc), la negociació sense límits té un suport inferior al 20%, mentre que més del 60% hi avala el diàleg dins els límits constitucionals o la mà dura. León, en tot cas, matisa que altres enquestes apunten que, quan s'entra al detall de les modificacions possibles per assolir l'entesa, emergeixen més punts compartits entre Catalunya i la resta de l'Estat.El mateix efecte s'observa en la pregunta del sondeig de l'ICIP i EsadeEcPol sobre el. Només a Catalunya l'opció més citada és sentir-se més del territori (en aquest cas, català, un 43%) que amb identitat híbrida o espanyol. Fins i tot, en el cas del País Basc, només un 34% se sent més basc, amb les posicions intermèdies com a més esmentades. A Galícia, un 19% s'identifiquen sobretot com a gallecs, però a la resta de territoris, a banda de ser també la pertinença híbrida la més esmentada, en segon lloc ho són aquells que se senten més espanyols. I al País Valencià més que enlloc, ja queque valencians i només un 8%, més valencians que espanyols.Un altre posicionament que diferencia els catalans apareix en les respostes a la pregunta sobre si "el sistema fiscal hauria deper transferir recursos a les pobres". Un 35% ho rebutja a Catalunya, per un 21% que ho avala, essent l'únic lloc on l'oposició supera l'acceptació. Al País Basc -amb sistema foral-, les dues opcions empaten i la resta de territoris avalen aquesta redistribució amb més o menys força, des d'un 34% a favor a Madrid i un 40% al País Valencià, fins aEn canvi, altres qüestions presenten un nivell d'acord més homogeni a tot l'Estat. Tant a Catalunya com a la resta de territoris, s'imposa la preferència peren lloc de rebaixar-los encara que s'empitjorin els serveis, així com arreu hi ha més enquestats que creuen que laque per les empreses.Igualment, existeix un aval molt majoritari a lesque paguin menys a les dones per fer la mateixa feina que els homes i a permetre que les personescanviïn el sexe que figura als seus carnets. I, malgrat que amb menys suport, també s'imposen aquells que defensen que la sanitat pública garanteixi el canvi de sexe a qui ho vulgui (amb nivells superiors al País Basc, Catalunya i Galícia).

