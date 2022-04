Aragonès: «A Europa la dreta aïlla l'extrema dreta i a Espanya se la posa la govern»

Aragonès, en la seva visita a París Foto: Govern

El president de la Generalitat,, ha valorat des deels resultats de les eleccions franceses i la investidura del president de. "A molts llocs d'Europa els partits de dreta aïllen l'extrema dreta. En canvi, a Espanya se'ls posa al govern", ha constatat en un contacte amb la premsa al davant del Museu d'Aragonès ha subratllat que aquesta és una "gran diferència" que explica per quèés "diferent", ja que l'"no hi té lloc". Així mateix, el president s'ha mostrat "preocupat" pels resultats de la ultradreta a: "Desitgem que a totes les eleccions es reforcin els valors de la, el respecte pels drets humans i l'europeisme".El president ha subratllat que Catalunya ha combatut "sempre" l'extrema dreta, i que se sent "còmplice" dels i les votants de França que han optat per altres opcions que no són la. En canvi, Aragonès ha asseverat que elté una "clara responsabilitat" d'estar "blanquejant" l'extrema dreta amb l'acord ambper governar a Castella i Lleó. Durant el seu discurs d'investidura, Mañueco ha defensat que el pacte és "beneficiós" per "millorar la qualitat democràtica" i el futur de la comunitat autònoma.Aragonès ha atès la premsa davant delde París, on aquest dilluns ha visitat l'exposició "", coproduïda amb el. Al president l'han acompanyat les conselleres de Cultura,, i d'Exteriors,. Durant l’acte, el president ha mantingut diverses trobades amb personalitats del món de la cultura catalana i francesa.

