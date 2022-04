Intervenen més d'una vintena d'armes de foc a un veí de Prades

Agents delsvan detenir el passat dimecres aun home de 64 anys, com a presumpte autor d'un. Els Mossos, arran de l'alarma que havia creat entre els veïns un home del poble que, en diverses ocasions, havia efectuat trets en una zona boscosa de la població de Prades, van fer-se càrrec del cas.En aquest sentit, els agents van tenir coneixement que l'homed'armes, però no l'habilitava a portar-les a la via pública. Dimecres passat, van establir uni van detenir l'home al municipi.En el moment de la seva detenciómunicionats en disposició de disparar i diversa munició. Les primeres gestions van evidenciar que el detingut no tenia autorització per tenir les armes i va quedar detingut.L'endemà, els investigadors, juntament amb efectius de l'Àrea TEDAX NRBQ, van portar a terme una entrada al domicili del detingut on. Concretament, es van intervenir. Entre les armes reals n'hi havia d'avantcàrrega, revòlvers de diversos calibres i tres pistoles. A més, els investigadors també van trobar prop de 2 quilograms de pólvora, munició per a les diferents armes, eines per fabricar munició i, fins i tot, un projectil d'artilleria de calibre 70 mm.Els agents van comprovar que el detingut guardava les armes sense cap mena de seguretat i les van retirar juntament amb la munició i la pólvora. De les 25 armes de foc real intervingudes en el marc de la investigació, el detingut en teniaés a dir, amb guia i llicència i la resta il·legals, ja que no disposava de la guia d'armes.Totes les armes van ser intervingudes. El detingut va passar dijous passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus i va quedar en

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor