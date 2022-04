Ladeés una de les tradicions més emblemàtiques dels Països Catalans, però no són l'únic territori on se celebra., una ciutat del nord d', també s'apunta a menjar la mona cada any. Per saber-ne l'origen, cal traslladar-se fins al segle XIX, quan l'arribada de ciutadans principalment valencians i menorquins cap al país del nord d'Àfrica va arrelar aquesta tradició.Molts d'ells es van establir a Orà i van portar-hi, a més de la mona, eld'anar a menjar-la al camp durant el dia de Pasqua. La tradició s'ha anat reconvertint durant el pas dels anys, però fins i tot en alguns dels receptaris algerians de l'actualitat hi apareix la mona, a banda d'altres plats característics dels països, com lao laOrà és una ciutat costanera del nord d'Algèria on avui dia viuen aproximadament 800.000 persones, fet que la converteix en la segona ciutat més gran del país després de la capital,. L'arribada de ciutadans des deles va produir entre el 1831 i el 1962, durant el període de la colonització francesa.Curiosament, molts d'aquest algerians d'origen europeu i especialment els que provenien de Catalunya van traslladar la tradició fins a, on aquesta celebració de Pasqua s'anomena la. Així doncs, la mona de Pasqua se celebra sobretot ai al País Valencià, però també en alguns territoris de les, l'i la Catalunya Nord, a més d'aquesta ciutat algeriana.

