Les 3 pel·lícules d'estrena que triomfen a Netflix

Granizo

Creed II

The Girl in the Spider's Web

Les vacances desuposen un moment de desconnexió per a milers de persones i una oportunitat per carregar piles. Escapades, viatges i la capacitat de poder organitzar més plans gràcies al descens, pràcticament absolut, de la pandèmia de coronavirus.aquelles persones que hagin de treballar o que senzillament vulguin quedar-se a casa a descansar, les plataformes de contingutofereixen un conjunt de pel·lícules i estrenes als seus catàlegs. Netflix, el servei amb més subscriptors i la més utilitzada pels ciutadans del país, ha estrenat tres noves pel·lícules que s'han posat com les més vistes a l'estat espanyol.Producció argentina que ha triomfat a Sud-amèrica i està aconseguint quotes d'èxit molt altes a l'estat espanyol.explica la història d'un famós meteoròleg de la televisió que es converteix en l'enemic públic número u quan falla en prevenir una terrible tempesta de calamarsa. Això obligarà el meteoròleg a fugir de la gran capital per trobar refugi a la seva ciutat natal.és indiscutible el seu èxit a les plataformes hispanes. Fa només dues setmanes que ha aterrat a la plataforma.Després d'una primera part que va retornar l'èxit a la saga de Rocky Balboa, Michael B. Jordan va estrenar el 2018 la segona entrega de. El protagonisme es debat entre les obligacions personals i l'entrenament per a la propera gran baralla, amb el desafiament de la seva vida al davant. Enfrontar-se a un oponent que té vincles amb el passat de la seva família només intensifica la seva imminent batalla al ring:el fill de l'home que va matar el seu pare. Afortunadament, Rocky Balboa està al seu costat al llarg de tot el camí, i junts es qüestionaran pel que val la pena lluitar i descobriran que res no és més important que la família.Segona part de l'adaptació cinematogràfica de la saga literària-que ja té una trilogia feta, però a Suècia-. Encara que la primera part, protagonitzada per Daniel Cragit, va acollir bon èxit d'audiència, taquilla i crítica, la segona no ha gaudit de la mateixa sort. Tot i això, està arrasant a la plataforma líder d'streaming a l'estat espanyol. LaMikael Blomkvist estan atrapats en una xarxa d'espies, ciberdelinqüents i funcionaris corruptes del govern.​[youtube][/youtube]

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor