El Govern oferta 147.805 places d'FP inicial: tots els detalls del curs vinent

per a la Formació Professional inicial el curs vinent, el que suposarien 7.593 places més que les 140.212 ofertades l'abril del 2021. Aquesta xifra, però no contempla les convocatòries extraordinàries de places que es van produir després de l'alta demanda de l'any passat. En grups, Educació ha informat que n'hi ha 276 de nous. Més enllà de l'FP inicial i bàsica, els consellers d'Educació,, i d'Empresa,, han presentat aquest dilluns l'FPCAT365 que inclou tota la formació professional al llarg de la vida de manera integrada.Així, hi ha 242.000 places de formació contínua, més del doble de les 120.000 de l'any passat; i 23.568 de certificats, 12.427 més. Un dels principals canvis en la preinscripció de l'FP per aquest any és la priorització dels alumnes de 4t d'ESO. Per això,. Cambray ha asseverat que tots els alumnes de 4t d'ESO tindran plaça en la família que escullin, amb l'objectiu d'evitar l'abandonament escolar. Un cop finalitzat aquest període,Els dos consellers han presentat un nou model d'FP integrat que inclou tant l'FP inicial com l'FP per a l'ocupació. Així, s'engloben des dels cursos d'especialitzacions a l'acreditació parcial de competència, incloent els títols d'FP, els certificats professionals i els certificats de competència. E, amb 16.974 docents, formadors i experts i 35.000 empreses i entitats. Els consellers han destacat que per primera vegada s'ha planificat l'oferta d'acord amb les necessitats del mercat de treball i del futur social; i tenint en compte tots els agents del sistema. A més, s'ha potenciat l'orientació amb l'objectiu que oferta i demanda s'equilibrin.En aquest sentit, els orientadors han comptat amb una guia amb tota la informació necessària i es recomana als alumnes que es prescriguin de fins a 10 opcions, per evitar quedar-se sense plaça. 413.373 places d'FP globals23.568 certificats, 242.000 de formació continua i 147.805 d'FP inicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor