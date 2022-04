Interessant interpretació de «Les set paraules de Crist a la Creu» a la basílica de Montserrat

Ja fa molts anys que l'va tenir l'excel·lent idea de celebrar un concert de Setmana Santa la nit del. Al llarg de la seva història, així, s'han pogut escoltar importants vetllades musicals com la que van protagonitzar, ja fa força anys, el director basci la soprano bagencaamb la interpretació d'un sublim Ein deutsches Requiem deper al record.Amb l'arribada de la pandèmia, l'any 2020, el concert va haver de suspendre's, però ja l'any passat es va reprendre amb un programa deper al Diumenge de Rams i Quaresma a càrrec del. El concert d'enguany ha caigut a les mans de l'interessantsota la direcció deamb la interpretació de les gairebé insòlites en les nostres programacions Set paroles du Christ (1867) de(1837-1924).Malauradament, però, aquest programa no va portar el nombrós públic que sol congregar-se en aquest concert de. Això va ajudar fermament per a la creació d'un belld'allò més adient per a una obra que, igual que les de(1732-1809) o(1822-1890), indaga i aprofundeix musicalment en el misteri inherent d'aquest darrer i important episodi de la vida de Jesús de Natzaret commemorat el Divendres Sant, en l'anomenada, exactament entre les 12 i les 3 del migdia. Original per a cor, solistes i orquestra, la proposta del Fòrum vocal va consistir, però, en la versió per a orgue i timbales deAbans de l'inici de l', es va poder escoltar Terra tremuit per a orgue i percussió d'(1998), una obra que va preparar perfectament l'inici d'un oratori que amb els anys ha quedat com l'obra més representativa d'aquesta figura del romanticisme francès, deixeble d'(1811-1896) i que el 1861 va obtenir el prestigiósdelamb la seva cantata Atala. Més enllà de la seva funció com a pròleg instrumental, Terra tremuit va corroborar, una vegada més, la realitat que, a hores d'ara, el nostre panorama musical compta amb una important generacióque cal normalitzar amb la seva presència en els programes, tal com va apostar desacomplexadament el Fòrum vocal. Si escoltar aquesta obra de Diport va ser un privilegi, no menys ho va ser comptar amb l'exquisit i atent acompanyament de l'organista de Navarclesamb una versió per a orgue de l'original obra orquestral que és capaç d'assolir una nova dimensió a aquest oratori romàntic.Dignes de menció van ser també les contribucions dels solistes(soprano),(tenor) i(baríton). De tots ells va emportar-se els majors mèrits la soprano portuguesa amb una actuació de molts quirats. Submergits de ple en l'arquitectura d'una obra que bé mereixeria de ser més present a les nostres programacions, el Fòrum vocal va oferir una més que correcta versió on sobretot en va destacar l'equilibri i transparència en la textura, però també l'acurat treball del text, propi d'un director avesat en el treball amb conjunts vocals historicistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor