Els comuns afirmen «estar conversant» per «normalitzar» l'ús del català al Congrés i al Senat

El portaveu de Catalunya en Comú,, ha assegurat que estan "activant converses" amb altres grups parlamentaris per "normalitzar" l'ús del català i la resta de llengües oficials al. Mena, que també és diputat al Congrés, ha opinat que seria una "molt bona notícia" que altres llengües a banda del castellà es poguessin escoltar a les institucions de l'Estat. Així mateix,, descartant la informació que publica aquest dilluns El Mundo."S'està parlant, però té dues velocitats perquè no pot venir d'un acord entre governs, sinó que ha de venir d'un acord entre grups parlamentaris", ha detallat el portaveu de Catalunya en Comú. Sobre la proposició de llei per modificar la normativa de Política Lingüística, Mena ha evitat concretar si hi ha negociacions en marxa.i no pas els interessos partidistes", ha subratllat. En la mateixa línia, ha demanat "responsabilitat" a la resta de forces polítiques.Mena també ha valorat la situació de la política espanyola i els resultats de les eleccions presidencials franceses. Halamentat que elperquè entri al govern de Castella i Lleó. "Per primera vegada una força d'ultradreta arribarà al govern d'una comunitat autònoma", ha criticat Mena el mateix dia en què Alfonso Fernández Mañueco (PP) serà investit com a nou president de Castella i Lleó. Així mateix, el portaveu de Catalunya en Comú ha celebrat quea la segona volta de les eleccions presidencials.

