Carlos Cuevas homenatja Guillem Agulló en l'efemèride del seu assassinat

Guillem Agulló 🌹 — Carlos Cuevas (@CarlosCuevas44) April 11, 2022

L'11 d'abril de l'anyun grup de militants de l'extrema dreta vaa Montanejos el jove independentista de Burjassot, militant de Maulets i del moviment antiracista i antifeixista. Aquest dilluns, efemèride dels fets, l'actorl'ha homenatjat en una piulada a Twitter.d'Agulló per qüestions polítiques va serper tots els partits menys el PP i la Falange. L'ultrava ser condemnat a 14 anys deper, però en va complir només quatre i a les municipals del 2007 es va presentar a les llistes del partit d'ultradreta Alianza Nacional per Xiva. Elva ser molti va generar una granVan haver de passar 27 anys perquè l'assassinat de Guillem Agulló, el dol per la mort i les amenaces rebudes per la seva família arribessin al. Entre els mesos de novembre i desembre del 2019 es va rodarque es va estrenar l'agost del 2020 al Festival de Cine de Màlaga i l'octubre del mateix any a les televisions públiques catalana, valenciana i balear. , el tema principal de lade La mort de Guillem, és una cançó feta pel músicen homenatge al jove assassinat i va comptar amb la participació de Pepe Gimeno i l'Escoleta del Cor de l'Eliana. També l'escriptoranarra al(Amsterdam) l'assassinat de Guillem Agulló, el judici posterior i com això va afectar la societat.

