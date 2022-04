Vaga a Seat per exigir «un canvi profund» en la negociació del conveni

La Confederació General de Treballadors () ha convocat una novaaquestper exigir "unde l'empresa. En un comunicat publicat aquest dilluns, el sindicat considera que la falta de concreció d'un pla industrial "està posant el límit la paciència de la plantilla" i veu "una contradicció" que s'exigeixin més jornades de treball mentre es diu que una part dels treballadors no seran necessaris d'aquí a pocs anys.De cara a aquest dimarts, la CGT preveuen el torn dede 10.20 h a 12.00 h, en el torn dede 18.20 h a 20.00 h, i en el torn dede 0.10 h a 2.00 h. A banda de l'aturada, el sindicat també ha convocat a les onze del matí unaa la porta nord de la fàbrica de, davant la direcció de l'empresa.En el mateix escrit publicat aquest dilluns, el sindicat recorda quedes del desembre de 2020, una situació que "genera un estalvi per a la companyia gràcies a la". Per altra banda, apunta que els", fet que "repercuteix directament sobre la salut dels empleats".

