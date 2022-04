Així busca substituir el turisme rus la Costa Daurada

L'impacte dels russos a la Costa Daurada

Els turistes russos ja perillaven a la Costa Daurada abans de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. Estan vacunats amb Sputnik, una vacuna que la Unió Europea no admet com a vàlida per entrar als estats membres i, per tant, una barrera perquè els ciutadans de Rússia visitessin casa nostra, com ho feien abans de la pandèmia.Eren el tercer mercat turístic de la zona, només pel darrere dels britànics i els francesos, i ara, amb l'esclat de la guerra, han desaparegut. La Costa Daurada busca reemplaçar-los per altres mercats europeus i l'irlandès és el principal candidat. "Els irlandesos viatgen molt i tenen gustos i costums semblants al turisme britànic", exposa Xavier Guardià, president de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.Els empresaris de la zona esperen molt d'Irlanda per la temporada d'enguany. Fins ara, aquest turisme ja suposava un 7,5% de les pernoctacions a la Costa Daurada i esperen que incrementi. Un dels punts positius és el fet que Ryanair, aerolínia irlandesa, té vols directes amb l'aeroport de Reus.Més enllà dels irlandesos, les administracions i l'empresariat han acordat un pla que contemplaper atraure turistes cap a aquesta destinació. També es faran promocions a països com Alemanya, Itàlia, Suïssa, Bèlgica i Països Baixos per diversificar els mercats.A la demarcació de Tarragona, elshoteleres l'any, seguit per Girona i Barcelona, les quals van registrar un 7%. Pel que fa a la despesa turística a Catalunya, més del 5% de les operacions fetes amb targetes de crèdits internacionals eren de ciutadans de Rússia, segons Tourespaña. El mateix 2019, els viatges dels turistes russos van tenir un impacte de, que van representar l'1,97% del total dels ingressos turístics.

