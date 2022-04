El congrés de Junts separa la tria de la direcció de l'aprovació del full de ruta

El congrés dees desenvoluparà en dues fases. La primera, al juny, tindrà lacom a epicentre i servirà per escollir la nova direcció, que ja no tindrà Jordi Sànchez com a secretari general i sobre la qual persisteix la incògnita al voltant de la presidència de. La segona, al juliol i des del Principat, estarà centrada en l'aprovació de les dues ponències, l'organitzativa i la ideològica. Aquesta última inclourà el full de ruta sobre el procés, que considerarà "vigents" elde l'1-O i ladel 2017, segons ha detallat aquest dilluns el portaveu de la formació,, en roda de premsa després de l'executiva. Rius ha indicat, a banda, que la"La taula no té ordre del dia ni calendari. No està servint per encarrilar el conflicte entre Catalunya i Espanya, que ha de passar pel dret a l'autodeterminació i l'amnistia", ha remarcat Rius, que ha citat unes paraules de, exvicepresident del govern espanyol al costat de, segons les quals el PSOE no disposa de "cap projecte". La mesa de negociació, de la qual Junts no en forma part, permet a Sánchez explicar a nivell internacional que "s'ha acabat el conflicte"., ha insistit Rius. El mecanisme no es reuneix des del 15 de setembre al Palau de la Generalitat i, com a molt, s'està tractant un possible acord sobre la tal com va avançar NacióDigital . Sense entesa concreta, no hi haurà reunions públiques.Pel que fa a la renovació de la direcció, el portaveu de Junts no ha explicitat detalls. Ha concretat que, vicepresident del partit, ha participat en l'executiva d'aquest dilluns, però que no ha verbalitzat cap intenció de presentar-se a la secretaria general del partit. L'adeu de Sànchez ha deixat via lliure tant a Turull com a la presidenta del, per assumir més responsabilitats dins la cúpula. Si Puigdemont decideix deixar el màxim càrrec institucional del partit, seran dues les places a renovar. Tanmateix, el fet que la justícia europea no decideixi fins després de juliol què passa amb les euroordres pot fer que es mantingui a la presidència del partit.L'adeu de Sànchez ha evidenciat l'existència de pugnes intestines dins la formació. La setmana passada, en una entrevista a TV3, l'encara secretari general va assenyalar que en alguns lideratges hi havia un excés de "vanitat" , una crítica que tothom va entendre dirigida cap a Borràs. En canvi, en una entrevista aquest cap de setmana a El Periódico . També es posicionava a favor del fet que Puigdemont continués com a president del partit, circumstància que faria pivotar tot el debat del congrés a l'entorn de qui seria el secretari general. De moment, ningú ha aixecat oficialment el dit.Ara la prioritat és "trobar la unitat entre totes les famílies" perquè el congrés no es converteixi en una pugna oberta. Sànchez va reclamar a totes les veus que treballin per una candidatura unitària que, com voldrien -segons el secretari general- els rivals de Junts. Que la situació és delicada de portes endins ho exemplifiquen declaracions en obert de dirigents com la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que en una entrevista a NacióDigital va fer aquesta reflexió: "Ara el partit no està per donar resposta a la realitat que tenim". També va obrir la porta a "no autoexcloure's" dels acords amb el PSC a la Generalitat, una afirmació que va enervar el sector liderat per Borràs i que va forçar una desautorització per part de la direcció

