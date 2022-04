Un individu provoca un incendi amb benzina a Manresa amb quatre ferits per cremades

Agents delsinvestiguen els motius pels quals un home hauriaa la porta d'un pis de l'edifici situat al número 39 delde Manresa que ha ferit quatre persones,, per cremades. L'home hadesprés de provocar el foc i està en cerca a Manresa. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els motius d'aquest atac.A les 9.22h arribava un avís alssobre un incendi provocat usant gasolina com a accelerador a la porta d'un pis del carrer Sant Bartomeu. El foc, quede l'edifici, però sí que ha provocata quatre veïns de l'immoble,, quan intentaven sortir de casa seva. Dos dels ferits -dos adults- han estat traslladats a l'hospital de lade Barcelona amb ferides greus, i els altres dos, una dona i un menor, a l'hospital de, amb ferides menys greus i lleus, respectivament. Hores d'ara encara no ha transcendit la gravetat de les seves ferides.Fins al lloc de l'incendi s'han desplaçat quatre vehicles dels, deu dotacions del, a banda de dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, que han tallat el carrer per evitar l'accés de vianants a la zona pròxima a l'immoble, i dues més de laque han bloquejat els accessos als vehicles des de l'entrada al carrer de les Escodines.El foc, que ha estat extingit pocs minuts després d'arribar pels Bombers, ha provocat unaal forat de l'escala, i els Bombers i els Mossos d'Esquadra han ordenat l'que es trobaven en els 18 pisos de l'edifici...

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor