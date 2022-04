Olot tanca el Sismògraf amb una multitud al Parc Nou

«City horses», de Byström Källblad, davant l'església de Sant Esteve d'Olot. Foto: Martí Albesa.

Dissabte farcit d'espectacles

Els'ha tornat a convertir en l'Sis companyies han mostrat les seves propostes enmig d'un entorn natural incomparable.El públic assistentd'Oblivion, de la Cia. Silvia Batet; Am I What, d'Evi Balboa; Coreografias dun demente, de Fran Sieira Compañía de danza; Manbuhsa, d'Ivona; Träd, de Colectivo Lamajara; i City horses, de Byström Källblad.A més, tot el públic del Parc Nou ha posat en pràctica la, creada pera través dels tallers participatius amb diverses persones i col·lectius de la ciutat.Amb el Parc Nou en Moviment s'acaba la setmana forta del Sismògraf amb el gruix més important de la programació ja vist i ballat. El festival encara té corda i presentarà diversos espectacles al llarg de tot el mes d'abril.. Des de bon matí fins ben entrada la nit Olot s'ha omplert d'espectacles de punta a punta de la ciutat. Els més matiners han estat els membres de la companyia Gratte Ciel, que han presentat Rozéo a l'Estadi d'Atletisme d'Olot. Els espectadors entraven i sortien del recinte tot contemplant als artistes com es movien dalt de les perxes.A la, la companyia Shalott ha presentat Shalott, un duo de dansa contemporània que reflexiona sobre el pas del temps. Cap al migdia, les eugues de City Horses han sortit a cavalcar pels carrers del centre d'Olot. Aquesta proposta de Byström Källbladi forma part del projecte europeu Big Pulse Dance Alliance. Després del Sismògraf anirà a altres festivals d'arreu d'Europa.Vegeu, aquí sota mateix, una selecció d'fetes perdel Sismògraf 2022:A la tarda, els assistents han descobert quin és elque han creat els, a partir delsamb diversos col·lectius de la ciutat. Tot seguit, el públic s'ha dividit entre les Fonts de Sant Roc i el cràter del. A les Fonts de Sant Roc, Métrica Bárbara ha representat De una en una (versos sobre un tejado errante), un espectacle on els protagonistes han estat tres intèrprets i 47 teules. Al mateix temps, al cràter del volcà Montsacopa, Vania Vaneau representava Nebula, un solo que ha explorat la relació entre el cos i la natura. Tot seguit, a l'aparcament de l', Marie Gyselbrecht ha presentat Nest, danses urbanes, un cotxe atrotinat i una reflexió sobre la privacitat i l'espai públic.Aquest dissabte tambéels espectacles Bark, d'Acting for climate; Mass-Bloom Explorations, de Recoil Performance Group; Panorama, de Raquel Gualtero; i Paramecis i Mateorits, de Xesca Salvà i Marc Villanueva, que ja s'havien representat el divendres., amb A string section, de Reckless Sleepers. Allà,s'han proposat destrossar sis cadires. Una proposta hipnòtica. El colofó final d'aquest dissabte s'ha posat a l'Epicentre del festival amb una silent disco que ha animat a tothom a

