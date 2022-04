Desmantellen un cultiu de marihuana que aconseguia collites «exprés»

La policia espanyola ha desmantellat unque tenia unper aconseguir. En l'operació els agents hande la plantació i hanamb un pes total de 107 quilograms.El cultiu estava situat en un xalet de grans dimensions i utilitzava unaque consisteix a no tenir lesen terra sinói tenir lespel qual es subministra a la plantai altresi s'aconsegueix unLa policia, a més, ha incoat al detingut un expedient d'expulsió del país.La investigació es va iniciar a principis del mes de març, quan la policia va detectar a la comarca l'aparició de nousprocedents d'Europa de l'est que es dedicaven alA la finca que investigaven es va realitzar un informe per part de tècnics especialistes d'una companyia elèctrica, que van constatar quei que hi havia un. La companyia va xifrar el frau en més de 100.000 euros.Després d'examinar les proves presentades pels agents, el jutge va concedir l'autorització d'entrada i registre i en el transcurs d'aquest es van intervenir un total dede marihuana amb un pes total de 107 quilos iLaestava proveïda de multitud d'aparells d'ocults,i altres utensilis per a l'elaboració i cultiu exprés de cànnabis. La investigació ha estat duta a terme per agents de lade la Comissaria Local de Sant Feliu de Guíxols i de manera conjunta amb

