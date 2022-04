La nena de l'abric vermell de «La llista de Schindler» «ajuda» els refugiats d'Ucraïna

només tenia tres anys quan va passar a la història del cinema amb el seu icònic paper a la pel·lícula. A la cinta de Steven Spielberg va donar vida a la nena de l'abric vermell que camina pel gueto de Cracòvia, convertint-se així en un dels símbols cinematogràfics més emotius de finals del segle XX.i és a Ucraïna ajudant les víctimes de la invasió russa, en un altre gest més de solidaritat per part de la societat del país veí.Dabrowskaajudant els refugiats a arribar a Polònia. "Aquest sóc jo, a prop de la frontera entre Polònia i Ucraïna fa uns dies. Vaig estar allà amb la meva valenta mare, aquest lloc a la meva esquena és el punt de recepció. Allà vam trobar una família ucraïnesa que necessitava transport a una ciutat molt llunyana, a prop de la frontera amb Alemanya", ha revelat a Instagram."Us demano ajuda.(si soc grollera, ho sento): l'ajuda més important són els diners. Necessitem pagar el combustible, el menjar, les llars per als refugiats, coses per als nens, etc", ha demanat l'exactriu, que ha assegurat que estava col·laborant amb algunes associacions poloneses.Polònia és el país veí d'Ucraïna que ha rebut més refugiats des de l'inici de la guerra. Les autoritats poloneses intenten gestionar les onades de persones que travessen les fronteres, que ja es compten per milions, incapaços de gestionar una allau migratòria d'aquestes característiques. El govern que presideixja ha demanat ajut imminent a la Unió Europea per poder gestionar la qüestió.

