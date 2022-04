Així funcionarà aquest 2022 l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles

Qui l’ha de pagar, qui n’està exempt i bonificacions

Dates, canals de pagament i d’atenció

L’1 de setembre del 2022 es publicarà el padró definitiu de vehicles que tributen per l’impost. Les dates de pagament són les següents:



Vehicles amb pagament domiciliat: càrrec en compte a partir del 7.11.2022.

Vehicles amb pagament no domiciliat: si ja van tributar l’any anterior, de l’1 al 20.11.2022. Els vehicles de nova tributació han de pagar segons la data que s’indiqui a la notificació que rebran.



Si no s’ha domiciliat el pagament, es pot pagar a través de la seu electrònica de l’ATC, al telèfon 012, al telèfon de L’ATC us truca (93 551 51 51), en entitats financeres col·laboradores, a les oficines de Correus, i a totes les oficines i delegacions de l’ATC, amb cita prèvia



L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de la ciutadania i els contribuents els canals d’atenció següents:



Seu electrònica de l'ATC: tota la informació sobre l’impost, assistent virtual, consulta del padró, pagament, domiciliació i altres tràmits relacionats

Telèfon 012. Consultes de caràcter general i pagament automatitzat.

L’ATC us truca (93 551 51 51). Telèfon d’assistència en la tramitació.

Oficines de l’ATC. Únicament amb cita prèvia:



L’(ATC) publicarà el padró provisional de tots elsque tributen per l’ impost sobre les emissions de CO2 , que el Govern va implantar l’any passat, a partir del dia 1 de maig del 2022.Com a mesura de suport a la ciutadania, i davant l'actual conjuntura, la Generalitat de CatalunyaEls contribuents podran consultar lesl i laque han de pagar a la seu electrònica de l’ATC, accedint-hi amb el NIF i la matrícula (per a un vehicle concret) o amb identificació digital, utilitzant l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, que permet visualitzar tots els vehicles dels quals s’és titular. Si cal fer alguna modificació, es podran presentar al·legacions fins al 3 de juny.Aquest, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa per lluitar contra el canvi climàtic, grava les emissions de CO2 de turismes, furgonetes i motocicletes pel seu impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i, per tant, per les conseqüències que pot tenir en la salut de la ciutadania.amb l’impost es destina íntegrament ali al, i retorna a les persones a través de la inversió en accions per millorar el medi ambient, fomentar la mobilitat sostenible i la transició energètica, prevenir incendis forestals i adaptar els boscos a l’emergència climàtica, conservar els parcs naturals, i impulsar la recerca i la innovació per mitigar el canvi climàtic, entre d’altres.Han de pagar l’impost les persones (físiques i jurídiques) que durant l’any 2021 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2021, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.Estan, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars, els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor) i els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. Així mateix, no han de pagar l’impost els titulars de vehicles que, conjuntament, no superin els 6 euros de quota a ingressar.Cal destacar que, si esel pagament de l’impost abans del 15 de juliol del 2022, s’obté una

