Rússia continua atacant per l'est i Zelenski demana «preparar-se per operacions més grans»

L'continua la sevaa la, a l'est d'Ucraïna, i guanya terreny a. A més, segons l'últim informe de l'Alt Mandatari de l'Exèrcit ucraïnès, els russos han creat un "" a la regió de. A, les forces russes han guanyat terreny durant les últimes 24 hores, handes del centre i fins a la costa i hanen dues ubicacions diferents.Mentrestant, el president d'Ucraïna,per part de les forces russes a l'est del país. Zelenski ha acusat l'"Diuen que no són ells els dels assassinats a Butxa, sinó nosaltres. ¿Saben per què? Per covardia.".El president ucraïnès, en un vídeo publicat a les xarxes socials, ha cridat la població a. "Podran utilitzar més míssils contra nosaltres, però ens estem preparant per a les seves accions", ha declarat. Zelenski ha titllati ha assegurat que "quan el món els ignora, els monstres decideixen que el món s'ha d'adaptar a ells".També l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior,ha alertat a primera hora d'aquest dilluns de lad'Ucraïna, advertint així d'una. "Les forces russes s'estan concentrant a l'est per", ha alertat abans de la reunió del consell d'Assumptes Exteriors que se celebra a Luxemburg.La matinada d'aquest dilluns leshan sonat a gairebé totes les regions d'Ucraïna, tal com ha informat el The Kyiv Independent.són algunes de les províncies on les alarmes han despertat la població el 47è dia de guerra. Aperò, l'atac ha estat més fort, ja que s'ha pogut sentir unade la qual, per ara, no hi ha més detalls.La guerra a Ucraïna ha despertat, dos països que formen part de la Unió Europea però no de l'OTAN. Així, segons informa The Times, tots dos païsosdesprés que la setmana passada es reunissin amb els titulars d'Exteriors dels països membres de l'OTAN i donada la seva proximitat a la frontera russa, amb qui Finlàndia comparteix més de 1.300 quilòmetres.​​​​​

