​Mor Mario Martínez, guitarrista i fundador de La Unión

Amigos , hoy es un día muy triste para LA UNIÓN. Mario Martínez , pieza clave en nuestra historia , participe y creador de grandes momentos y canciones, nos ha dejado después de una larga lucha. Todo mi apoyo y mas sentido pésame a su familia. Vuela alto Mario. DEP .🖤 pic.twitter.com/VGmzND3SQr — La Unión (@launionnet) April 10, 2022

ha mort a causa d’une que ja li van diagnosticar l’any 2015. La banda ha assenyalat que avui és un dia “molt trist” a causa del traspàs del guitarrista, “peça clau” en la història de La Unión, partícip i creador de “grans moments i cançons”.Laha traslladat el seu suport el seu condol a la família del músic. “Vola alt Mario. DEP”, han escrit a les xarxes socials.Abans d’anunciar que patia un càncer, l’any 2015, Martínez va estar uns mesos allunyat de l’activitat del grup per. En aquell moment, el guitarrista ho va explicar: “Volia donar-vos les gràcies per les vostres mostres d’interès en aquests mesos en els que he estat absent. També dir-vos que recentment m’han detectat un càncer de laringe del qual estic rebent tractament i que em tindrà allunyat dels escenaris un temps".

