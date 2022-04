El Shakhtar Donetsk torna a competir quasi tres mesos després

Eltorna a trepitjar la gespa d'un camp de futbol. Ho fa quasidel seu últim entrenament, el 19 de gener. I per una bona causa. Organitzen una gira decontraque ha rebut el nom dei que té per objectiuEl primer partit s'ha disputat aquest diumenge a, a l'estadi Georgios Karaiskakis de l'i el resultat -tot i que en el fons és el que menys importància té- ha estat d'a favor dels locals.Els jugadors del Shakhtarper les tropes russes. S'han pogut llegir noms com els d'. Entre els moments més emotius, ha destacat el final del partit, quan els visitants han sortit aclamats pel públic que s'ha aplegat a l'estadi grec per a seguir el partit,-diversos centenars aficionats ucraïnesos- entre els quals també estava el ministre grec d'afers exteriors,El pròxim partit serà contra el, ciutat que va acollir el Shakhtar quan va començar la invasió de Rússia a Ucraïna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor