Viure amb Parkinson: tremolors constants i rigidesa muscular

Algunes dades curioses sobre la malaltia



Afecta pràcticament per igual dones i homes.



Té més incidència en els països desenvolupats, possiblement a causa d'una major exposició a pesticides o altres toxines, segons Salut.



Afecta 2 de cada 100 persones majors de 60 anys i entre el 4 i 5% dels majors de 80.



A Catalunya hi ha diagnosticades 29.152 persones.



Rigidesa muscular, descoordinació dels moviments corporals, alteració del control del nostre cos, danys neurològics... Quan les cèl·lules encarregades de produirdetenen la seva producció, es desencadena la malaltia. Elés lanomés per darrere de l'Alzheimer.L'i des del 1997, se celebra el. És el dia de l'aniversari del naixement de, el neuròleg britànic que el 1817 va descobrir la malaltia que actualment coneixem com a Parkinson.a les-superiors i inferiors- i també a lai després s'estén a tot el cos causantEl Parkinson provoca una, peròclínicament, per exemple a través dels tremolors o la rigidesa,de l'àrea del cervell coneguda com a substància negra. Abans d'aquests símptomes més característics, la persona que està desenvolupant el Parkinson pot haver tingut una, però són afectacions que no es relacionen amb la malaltia.El responsable de la Unitat de trastorns del moviment del Servei de Neurologia de Vall d'Hebron,, alerta que els experts preveuen queen els pròxims anys i. El Parkinson és un trastorn neurodegeneratiu lligat ai, els experts també saben que hi ha una predisposició genètica a desenvolupar-la. Ara bé,Transforma la vida de les persones qui la pateixen, però no impedeix aconseguir reptes personals. I és que persones com-un dels Papes més influents del segle XX-,-a qui no va perjudicar les habilitats artístiques- o l'actriuhan hagut de conviure amb el Parkinson durant la seva vida.

