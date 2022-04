Macron i Le Pen repetiran el duel de 2017 per arribar a l'Elisi

Ja tenim elsper la televisió pública francesa: l'actual president de la República,, trauria eldels vots i la candidata d'extrema dreta, autoanomenada "femme d'État" un. Amb aquests resultats,serien els dos candidats que passarien a la segona volta de les eleccions presidencials del pròxim. Macron i Le Penper arribar a l'Elisi.En, els seguirien l'únic candidat de l'esquerra,, amb undels vots; l'ultraamb uni finalment la conservadoraamb unLa resta de candidats no arribarien ni aldels vots i, per tant, es queden fora de la representació dels sondejos. La majoria d'ells ja han sortit a comparèixer davant la seva militància i simpatitzants., dels Socialistes,, d'Els Republicans idels ecologistes, han demanat el vot per Macron en la segona volta de les eleccions.ha dit que si guanyés Le Pen a la pròxima volta "". Per això, tot i les seves "discrepàncies",ha estat contundent: "que ningú no minimitzi l'amenaça que suposa l'extrema dreta".De complir-se els pronòstics, Hidalgo,, deixaria el Partit Socialista molt tocat i sense opció d'aconseguir finançament públic. Una vegada més es demostra que París va per una banda i França per una altra. La republicanatampoc aixeca el cap. L'exministra queda molt lluny de les expectatives i no seria d'estranyar que aviat el seu partit triés nou líder.La dona en nom de totes les boques,, milloraria els resultats obtinguts pel seu pare en elsque van fer que, gràcies a l'alta abstenció, l'extrema dreta passés a la segona volta d'unes eleccions presidencials per. Le Pen, no ha trigat a arribar a la seva seu, on l'esperaven els seus en un. En unmolt mésque el que exhibia ara fa 5 anys, ara ja no fa por. Els experts diuen que els francesos s'han familiaritzat amb ella. Le Pen ha dit tenir "", encara que "els francesos han volgut triar entre dues". D'una banda, ha detallat, hi ha la França de la "", de la "", del "" de. I de l'altra, hi ha la França de la "unió dels francesos", de la "justícia social", de la "protecció" del seu partit, elLe Pen ha fet un discurs molt social en què ha dit estar al costat dels més vulnerables, dels jubilats, dels joves i dels funcionaris. Ha explicat que volmigratòries, econòmiques, energètiques, militars i diplomàtiques actuals i "garantir la sobirania nacional francesa". Les paraules més repetides en el seu discurs han estat "" de projecte i "" per als francesos. Ha parlat, també, d'aconseguir una "ocupació plena", un "" que aposti pel localisme i un "habitatge decent". L'autoproclamada "femme d'État" vol "recuperar l'per França". Per això, ha conclòs el seu argumentari animant a tots els francesos que "s'uneixin" per "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor