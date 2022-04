Decomís històric d'animals protegits dissecats

Ullals trobats en el decomís al País Valencià.

Incautado el mayor hallazgo de animales disecados protegidos a nivel nacional y uno de los más grandes de Europa.



Se ha investigado a una persona por los delitos de contrabando y otro relativo a la protección de la flora y faunahttps://t.co/5RuIjUOGQK pic.twitter.com/cBE0unHIRE — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 10, 2022

Decomís històric el que s'ha trobat a la localitat de, al País Valencià. La Guàrdia Civil ha descobert més deentre els quals n'hi ha decom eli fins i tot d'extingits, com lLa troballa s'ha fet en un recinte de més de 50.000 metres quadrats i segons els agents es tractaria del decomís més gran a l'àmbit espanyol i dels més grans mai fets a. Es calcula que el valor de les peces podria arribar alsEntre molts d'altres s'han trobat animals com el, el lleopard, el lleó, el linx, l'os polar, la, o rinoceront blanc. També s'han comptabilitzat fins a. D'aquests, 405 estan recollits en la llista de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres.L'operació es va posar en marxa el passat mes de novembre i s'acusa la propietat d'un delicte dei un altre relacionat amb la. Ara, els agents procediran a l'anàlisi de tota la documentació aportada per l'autor per justificar la tinença de les peces localitzades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor