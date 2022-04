Presó per un dels dos detinguts pel tiroteig de Sabadell on una dona embarassada va perdre el fill

Detenim dos homes per la seva presumpta implicació en un tiroteig en un polígon de Sabadell el passat mes de setembre. Un dels arrestats ha entrat a presó https://t.co/WxaQR380Tu pic.twitter.com/9jILSjGnTF — Mossos (@mossos) April 10, 2022

Els Mossos d'Esquadra han, de 28 i 35 anys, per la seva implicació en elque es va produir el passat mes de setembre a la zona comercial de Sant Pau de Riu-sec , a l'entrada pel sud deCom a conseqüència dels fets una donai van deixar en total,ja que van disparar una desena de trets de forma indiscriminada.El Grup d'Homicidis de la DIC de la Regió Metropolitana Nord es va fer càrrec de la investigació i, en base a les indagacions policials, van constatar que les persones implicades en el tiroteig van fer ús d"de forma indiscriminada i ambper a la vida de la resta de persones que eren en aquell indret".El Jutjat d'Instrucció número 4 de Sabadell, va decretarper un d'ells i lper a l'altre. No obstant això la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.Els fets van passar de, mentre hi havia diferents botellots que, segons testimonis, havia aplegat. Als detinguts se'ls atribueixen delictes de, i de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor