Protecció Civil ha creat unperals alumnes dels instituts propers a lesde. Segons ha avançat RAC1, es tracta d'unque s'aproparà a tots els municipis catalans ambEl nom de la proposta és "" i permet conèixer quin és elquímic, saberi tambér per protegir-se durant l'accident i durant el confinament. A més, l'escape room els proporciona lesa seguir durant una emergència d'aquest tipus.La idea d'aquesta proposta és que arribi a tots els centres educatius dels 11 municipis del Camp de Tarragona inclosos en el pla d'emergència exterior de la química. El joc, col·laboratiu, fa quequímica, seguint la dinàmica dels scape rooms habituals."En cas d'una emergència quan sentin el so de la sirena o l'avís que rebin, que es confinin i no autoevacuïn. Confinar-se és la millor manera de protegir-se d'un accident químic", ha explicatresponsable d'informació deals micròfons de RAC1. L'objectiu és evitar el caos de la població com el viscut en l'exposició de la petroquímica el 2020.

